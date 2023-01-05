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تركيا تعرض التوسط في سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

منذ 9 دقائق
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

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أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية (الخميس 5-1-2023) باستعداد أنقرة لتولي مهام الوساطة في سبيل الوصول إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب أردوغان أن تركيا عرضت أيضا دعما دبلوماسيا فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. وعملت تركيا في السابق كوسيط إلى جانب الأمم المتحدة لإبرام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

من جانبه أكد مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك رفض كييف لأي اتفاق سلام مع موسكو من شأنه أن يسمح لروسيا بالإبقاء على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم الخميس بأن موسكو منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا لكن كييف سيتعين عليها قبول خسارة الأراضي التي تطالب بها روسيا.

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر “لماذا من المستحيل عقد اتفاق مع الاتحاد الروسي؟” .

وأضاف “الاتحاد الروسي (بوتين) يعرض على أوكرانيا والعالم تحت كلمة” محادثات” الاعتراف “بحقها في الاستيلاء على الأراضي الأجنبية … هذا غير مقبول تماما”.

    المصدر :
  • رويترز

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