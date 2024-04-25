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تركيا تعرض "مساعدة تقنية" على بغداد لتعزيز أمن الحدود العراقية

منذ 49 دقيقة
العراق وتركيا

العراق وتركيا

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ذكر مسؤول في وزارة الدفاع التركية (الخميس 25-4-2024) أن أنقرة تجري مباحثات مع العراق بخصوص توفير مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود العراقية بهدف منع تحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في أنحاء المنطقة.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد وأربيل هذا الأسبوع مع سعي أنقرة لتكثيف عملياتها عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال المتمركزين في منطقة شمال العراق الجبلية ذات الأغلبية الكردية.

وخلال الزيارة أبرم البلدان اتفاقية إطارية استراتيجية لمراقبة الأمن والتجارة والطاقة، فضلا عن اتفاق للتعاون الدفاعي.

وقال المسؤول التركي للصحفيين “أبلغنا نظراءنا أن تركيا مستعدة لتوفير مساعدة للعراق فيما يتعلق بأنظمة تأمين الحدود”.

وأضاف أن وفدا عراقيا زار تركيا في وقت سابق لفحص أنظمة تأمين الحدود التي عرضت تركيا توفيرها، مشيرا إلى أن المناقشات بخصوص التعاون الأمني ما زالت مستمرة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن البلدين سيتعاونان من أجل تعزيز أمن الحدود، دون ذكر حزب العمال الكردستاني على وجه الخصوص.

وبدأ حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة ضد الدولة التركية في 1984، وتصنفه تركيا وحلفاؤها في الغرب منظمة إرهابية. ونفذت تركيا سلسلة عمليات عبر الحدود ضد الجماعة في شمال العراق منذ 2019.

    المصدر :
  • رويترز

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