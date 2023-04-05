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تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية بالعراق

منذ ساعة واحدة
مطار السليمانية

مطار السليمانية

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية في العراق بسبب تصاعد نشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني هناك.

وقالت الخارجية في بيان إنه: تم إغلاق المجال الجوي التركي، أمام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق، للهبوط والإقلاع، اعتبارا من 3 أبريل الحالي”، مبينة أن القرار المذكور، جاء “في إطار تكثيف أنشطة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في السليمانية، وتغلغل التنظيم الإرهابي في المطار، وبالتالي تهديد أمن الطيران”.

وأفادت بأن “هذا القرار سيكون ساري المفعول حتى 3 يوليو 2023 في المرحلة الأولى، ثم ستتم مراجعته في ضوء التطورات التي سنراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور”.

    المصدر :
  • رويترز

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