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تركيا تعلن "تحييد" 14 مسلحا كرديا في شمال سوريا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2023 10:29 صباحًا
جندي من الجيش التركي

جندي من الجيش التركي

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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن القوات “حيدت” ما لا يقل عن 14 مسلحا كرديا في هجمات خلال الليل على مواقع للمسلحين في شمال سوريا.

وتصاعد الصراع في المنطقة بعد نحو أسبوع من وقوع هجوم بقنبلة في أنقرة.

وقالت الوزارة “تم تنفيذ ضربات قوية على أهداف تابعة لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وعملية نبع السلام بشمال سوريا طوال الليل”، في إشارة إلى المناطق التي شنت فيها تركيا هجمات عبر الحدود في وقت سابق.

وأضافت الوزارة “وفقا للنتائج الأولية، تم تحييد 14 إرهابيا على الأقل”، مستخدمة المصطلح الذي يعني عادة القتل.

وكانت قد أعلنت الوزارة أن الجيش نفذ ضربات جوية جديدة في شمال سوريا مساء (الجمعة 6-10-2023) ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم “تحييد” العديد من المسلحين في الهجوم.

وتابعت الوزارة في بيان أن الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يعتقد أن المسلحين كانوا فيها. ولم تذكر المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية.

 

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