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تركيا تعلن تحييد 32 مسلحا كرديا في شمال العراق

منذ 3 دقائق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة أن الجيش التركي “حيد” 32 عضوا في حزب العمال الكردستاني المحظور في مناطق مختلفة بشمال العراق.

وعادة ما يستخدم لفظ “تحييد” في هذا السياق بمعنى “قتل”. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على المسلحين في مناطق حفتانين وكاره وهاكورك شمال العراق، وكذلك في منطقة تشن فيها تركيا بشكل متكرر غارات عبر الحدود في إطار “عملية المخلب-القفل”.

وكانت الهجمات التركية عبر الحدود على شمال العراق مصدرا للتوتر بين البلدين لسنوات. وطلبت أنقرة من العراق المزيد من التعاون في مكافحة حزب العمال الكردستاني وصنفته بغداد “منظمة محظورة” في مارس آذار.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي محادثات مع مسؤولين في بغداد وأربيل عاصمة كردستان العراق بشأن استمرار وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز وقضايا أخرى. وقال أردوغان في وقت لاحق إنه يعتقد أن العراق يرى ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

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