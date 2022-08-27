السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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تركيا تعلن "تحييد" 9 من حزب العمال الكردستاني

منذ 15 دقيقة
الجيش التركي

الجيش التركي

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قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن الجيش التركي ووحدة من المخابرات قاما “بتحييد” تسعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين في شمال العراق.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وقالت الوزارة على تويتر “عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي”، مضيفة أن الجيش استهدف سبعة من أعضاء الجماعة.

وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة “تحييد” لتعني القتل.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية في تقرير منفصل أن جهاز الاستخبارات الوطنية “حيَّد” عضوين من حزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية بالعراق.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

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