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تركيا تعلن تفكيك لغم في البحر الأسود

28 - مارس - 2022
البحرية التركية

البحرية التركية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تفكيك لغم بحري انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد، اليوم الإثنين، وهو ثاني لغم يتم تفكيكه في المنطقة خلال أيام وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن فريق غوص عسكريا‭‭‭ ‬‬‬أبطل مفعول اللغم البحري.

وتشترك تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، في حدود مع روسيا وأوكرانيا عند البحر الأسود.

واتهمت وكالة المخابرات الروسية أوكرانيا الأسبوع الماضي بزرع ألغام لحماية الموانئ، وقالت إن عدة مئات من المتفجرات انفصلت عن الكابلات وانجرفت بعيدا. ونفت كييف هذا الادعاء ووصفته بأنه معلومات مضللة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، في إشارة إلى منطقة في إقليم قرقلر إيلي التركية على حدود بلغاريا، “قامت فرق الدفاع بتفكيك اللغم الذي تم اكتشافه قبالة ساحل إجنادا تحت الماء”.

ويعد البحر الأسود طريق شحن رئيسي للحبوب والنفط والمنتجات النفطية. ويرتبط ببحر مرمرة والبحر المتوسط عبر مضيق البوسفور، الذي يمر عبر مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية ويقطنها حوالي 16 مليون نسمة.

وقال مسؤول في مجال الشحن إن الألغام تهدد عملية الشحن.

وطالبت تركيا يوم السبت السفن بالبقاء بعيدا بينما يفحص فريق من الغواصين “جسما يشبه اللغم” في شمال إسطنبول.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت لاحق إن الجيش أبطل ذلك اللغم. وسمع شاهد من رويترز دوي انفجار قوي قبالة قرية في شمال المدينة. وتم وصف الجسم لأول مرة بأنه نوع قديم من الألغام.

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