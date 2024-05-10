تركيا تعلن مقتل 17 مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية (الجمعة 10-5-2024) إن القوات التركية قتلت 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني المحظور في مناطق مختلفة بشمال العراق وشمال سوريا.

وذكرت الوزارة في منشور على منصة إكس أن قواتها “حيدت” عشرة من عناصر حزب العمال الكردستاني الذين تم رصدهم في منطقتي غارا وهاكورك بشمال العراق، وفي منطقة يشن فيها الجيش التركي بشكل متكرر غارات عبر الحدود في إطار عملية “المخلب-القفل”.

وأضافت أن القوات “حيدت” سبعة مسلحين آخرين في منطقتين بشمال سوريا حيث نفذت تركيا في السابق عمليات توغل عبر الحدود.

واستخدام الوزارة لتعبير “تحييد” يعني عادة قتل. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية.

وتمثل هجمات تركيا عبر الحدود على شمال العراق مصدرا للتوتر بين الدولتين الجارتين منذ سنوات. وطلبت أنقرة من العراق زيادة التعاون في محاربة حزب العمال الكردستاني الذي صنفته بغداد في مارس آذار “منظمة محظورة”.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات الشهر الماضي مع مسؤولين في بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بشأن استمرار وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز، إلى جانب قضايا أخرى. وقال أردوغان في وقت لاحق إنه يعتقد أن العراق يرى أيضا ضرورة للقضاء على حزب العمال الكردستاني.

وشنت تركيا أيضا عمليات توغل عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جناحا لحزب العمال الكردستاني.

وقال أردوغان وأعضاء في حكومته مرارا إن تركيا ستشن هجوما جديدا في شمال سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها رغم أن أنقرة تعمل على إصلاح العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سنوات من العداء.