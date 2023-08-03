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تركيا.. تعيين "متين غوراق" رئيسًا لهيئة الأركان العامة للجيش

منذ ساعة واحدة
الجنرال متين غوراق

الجنرال متين غوراق

الأناضول
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قرر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، (الخميس 3-8-2023)، تعيين الجنرال متين غوراق، رئيسًا لهيئة الأركان العامة للجيش.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الخميس بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن المجلس قرر تعيين غوراق رئيسًا لهيئة أركان الجيش.

وبذلك يتولى غوراق منصبه الجديد خلفًا للجنرال يشار غولر، الذي تولى وزارة الدفاع في الحكومة التركية الجديدة.

ويشغل الجنرال متين غوراق، في الوقت الراهن منصب رئيس الجيش الثاني.

كما جرى تعيين الرئيس الثاني لهيئة الأركان الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، قائدًا للقوات البرية، خلفًا للجنرال موسى أوسيفر.

وتقرر خلال الاجتماع أيضًا تعيين قائد القوات الجوية القتالية الجنرال ضياء جمال قاضي أوغلو، قائدًا للقوات الجوية، خلفًا للجنرال أتيلا غولان.

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