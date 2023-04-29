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تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات شركة أرمينية دون سابق إنذار

منذ 40 دقيقة
علما تركيا وأرمينيا

علما تركيا وأرمينيا

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نقلت وكالة أرمن برس للأنباء عن رئيس مجلس إدارة شركة فلاي وان أرمينيا قوله إن تركيا أغلقت مجالها الجوي (السبت 29-4-2023) أمام طائرات شركة الطيران منخفض التكلفة دون سابق إنذار.

وقال آرام أنانيان رئيس مجلس إدارة الشركة الأرمينية “لأسباب غير مفهومة بالنسبة لنا ودون أي مبرر واضح، ألغت سلطات الطيران التركية تصريحا كانت قد منحته لشركة فلاي وان أرمينيا لتسيير رحلات إلى أوروبا عبر المجال الجوي التركي.

وأضاف: “نفذت سلطات الطيران التركية الإلغاء دون إخطار مسبق مما تسبب في وضع غير مريح لشركتنا وركابنا”.

فلاي وان أرمينيا شركة تابعة لشركة فلاي وان للطيران في مولدوفا وبدأ عملياتها في ديسمبر كانون الأول 2021. وفي فبراير شباط 2023، قال أنانيان لوكالة أرمن برس إن شركة الطيران لديها خمس طائرات إيرباص وتسير رحلات جوية إلى 14 وجهة في ثماني دول بأوروبا والشرق الأوسط.

ولا تربط تركيا بأرمينيا علاقات دبلوماسية أو تجارية منذ تسعينيات القرن العشرين.

والبلدان على خلاف لأسباب أهمها 1.5 مليون شخص تقول أرمينيا إن الإمبراطورية العثمانية قتلتهم عام 1915، وتقول أرمينيا إن عمليات القتل تصل إلى حد الإبادة الجماعية وهو اتهام تنفيه تركيا.

لكن وفي فبراير شباط، فُتحت بوابة حدودية بين الدولتين الجارتين للمرة الأولى في 35 عاما للسماح بدخول المساعدات لضحايا الزلازل المدمرة بجنوب تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

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