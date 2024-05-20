تركيا تقدم تعازيها لإيران بوفاة رئيسي

عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين مع نظيره الباكستاني إسحاق دار في إسلام اباد “منذ اللحظة الأولى التي سمعنا فيها بالحادث، كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية وحشدنا كل الوسائل للمساعدة في جهود (الإنقاذ). بذلت المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الدفاع وإدارة الكوارث والطوارئ، قصارى جهدها ولكن لسوء الحظ لم يتسن لنا سماع أنباء طيبة”.