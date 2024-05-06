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تركيا تقول إنها قتلت 16 من أعضاء حزب العمال الكردستاني

منذ 43 ثانية
عنصران من حزب العمال الكردستاني

عنصران من حزب العمال الكردستاني

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قالت تركيا الاثنين إنها قتلت 16 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في ضربات جوية بشمال العراق، حيث كانوا يختبئون.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أنها “حيدت” مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق هاكورك ومتينا وجارا بشمال العراق.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية. وتشن الجماعة تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى الشهر الماضي محادثات مع مسؤولين في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن استمرار وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وصنفت بغداد في مارس آذار الجماعة بأنها “منظمة محظورة”.

    المصدر :
  • رويترز

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