تركيا تكشف تفاصيل عملية "نسر الشتاء" في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ عملية جوية باسم “نسر الشتاء” ضد “الإرهابيين” في شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن “العملية تهدف إلى “تحييد إرهابيي “بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك” وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود”.

وأضافت: “تم تنفيذ عملية نسر الشتاء الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا”.

وأشارت إلى “استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى مقرات القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للإرهابيين، خلال العملية”.

وأكدت عودة الطائرات التي شاركت في العملية بأمان إلى قواعدها، مشددة على “مواصلة العمليات حتى تحييد آخر إرهابي”.

وتعليقا على العملية، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في تغريدة، إن استراتيجية بلاده المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب يسهم بشكل كبير في أمن حدود البلاد ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تخدم السلم العالمي أيضا، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لها بشكل أكبر.

من جهته، أعلن جهاز “مكافحة الإرهاب” في إقليم كردستان أمس الثلاثاء، إنّ طائرات حربية تركية قصفت مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مشيراً إلى “وقوع خسائر بشرية”.

وجاء في بيان للجهاز أن “الطائرات الحربية التركية قصفت العديد من مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنكال وتوقع قتلى وجرحى”.

وأوضح البيان أنّ سلاح الجو التركي “قصف ستة مواقع لحزب العمال الكردستاني في جبل قرجوغ، كما قصف موقعين آخرين لهؤلاء المسلحين في حدود سحيلا وداخل الأراضي السورية (ملادريج) وموقعين آخرين في جبل شنكال/سنجار والمنطقة المحاذية في سوريا”.