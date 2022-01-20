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تركيا تكشف حصيلة 4 سنوات من عملية "غصن الزيتون"

20 - يناير - 2022
الجيش التركي

الجيش التركي

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كشفت وزارة الدفاع التركية، عدد “الإرهابيين” الذين تم تحييدهم في عملية “غصن الزيتون” منذ انطلاقها في 20 يناير 2018، وحتى اليوم.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الخميس عبر حسابها بتويتر بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للعملية التي نفذها الجيش التركي لتطهير مدينة عفرين السورية من الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود الأتراك اقتحموا أوكار الإرهابيين الخرسانية واحدة تلو الأخرى، والتي كانت نتاج الجهات التي تقودهم.

وشدّدت على أن جنودها دفنوا هؤلاء الإرهابيين في الأنفاق التي حفروها بأنفسهم مع أحلامهم التي كانوا يسعون لتحقيقها.

وأوضحت أن عملية غصن الزيتون نُفِّذت بكاملها وفق القانون الدولي وباحترام حقوق الإنسان، وانتهت بنجاح وفقً المخطط بعد 57 يومًا.

ولفتت إلى أن العملية أسفرت عن تحييد 6 آلاف و370 إرهابي في المنطقة حتى اليوم، وتمكن الجيش التركي خلالها من تحقيق الأمن على مساحة 1859 كيلومترا مربعا.

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