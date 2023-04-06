تركيا تكشف سبب تعليق رحلاتها إلى مطار السليمانية

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن سبب تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، هو “تغلغل” حزب العمال الكردستاني في هذا المطار، على حدّ تعبيرها.

وكانت السلطات المحلية في مدينة السليمانية أعلنت، يوم الإثنين الماضي، أن الخطوط الجوية التركية علّقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي، بشكل مفاجئ.

وقالت الخارجية التركية في بيان: “تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتبارًا من الـ3 من نيسان/أبريل”.

وأضاف البيان، أن “القرار المذكور جاء في إطار تكثيف أنشطة (التنظيم الإرهابي) في السليمانية وتغلغله في المطار، وبالتالي تهديد أمن الطيران” بحسب وصفه.

وتابع البيان أن “القرار المتوقع أن يكون ساري المفعول حتى 3 تموز/يوليو 2023 في المرحلة الأولى، ستتم مراجعته مرة أخرى في ضوء التطورات التي سنراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور”.

ويوم الإثنين الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في مطار السليمانية الدولي قولهم، إنهم “تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من الخطوط الجوية التركية، مفادها أنها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي اعتبارًا من هذه الليلة”.

وأشار المسؤولون إلى أن “أسباب تعليق رحلات الخطوط الجوية التركية، غير معلومة حتى اللحظة، وأنهم خاطبوا الطرف التركي لمعرفة الأسباب، وموعد استئناف الرحلات”.