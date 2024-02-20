تركيا تكشف شبكة تجسس صينية تستهدف الإيغور

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، ستة أشخاص يشتبه في تجسسهم على أفراد من جالية الإيغور المسلمين في تركيا لصالح جهاز المخابرات الصيني، وإن الشرطة تبحث عن مشتبه به آخر.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الثلاثاء، إن الادعاء العام في إسطنبول رصد سبعة أشخاص يعتقد أنهم يجمعون معلومات عن شخصيات بارزة من جماعة اليوغور وبعض الجمعيات المرتبطة بهم في تركيا دون أن تسهب في تفاصيل.

ويعيش في تركيا نحو 50 ألفا من اليوغور يعتبرون أكبر جالية من اليوغور خارج وسط آسيا. ويرتبط الأتراك بعلاقات عرقية ودينية ولغوية وثيقة مع اليوغور الذين غالبيتهم مسلمون ويتحدثون لغة تركية الجذور.

وتخضع معاملة بكين لأقلية اليوغور لتمحيص من جهات مختلفة ومنها أنقرة. ولم ترد السفارة الصينية في تركيا بعد على طلب للتعليق على تقرير وكالة الأنباء التركية.

واعتقلت السلطات التركية الشهر الماضي 34 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) واستهدافهم فلسطينيين يعيشون في تركيا. ومنذئذ، نفذ جهاز الاستخبارات التركي (إم.أي.تي) عمليات أخرى ضد ممن يشتبه أنهم عملاء للمخابرات الإسرائيلية في تركيا.