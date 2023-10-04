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تركيا تكشف عن تفاصيل جديدة حول تفجير أنقرة

منذ 43 دقيقة
هجوم أنقرة

هجوم أنقرة

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام مباني حكومية تركية في أنقرة في مطلع الأسبوع دخلا تركيا عبر سوريا.

وفي إطار الرد التركي، قال فيدان إن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي أهداف عسكرية مشروعة.

وأضاف “نوصي أي أطراف ثالثة بالابتعاد عن المنشآت التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. رد قواتنا المسلحة على الهجوم سيكون دقيقا للغاية”.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب بمثابة جناح لحزب العمال الكردستاني.

    المصدر :
  • رويترز

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