تركيا تكشف عن عدد مواطنيها المتضررين والناجين من الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أرقامًا جديدة متعلقة بضحايا الزلزال المدمر إلى جانب أعداد الناجين.

وتسبب الزلزال الذي ضرب الإثنين 7 فبراير/شباط 2023 بمقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في كل من تركيا وسوريا، مخلفاً كارثة إنسانية.

وكشف أردوغان عن أن “نحو 30 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال”، مضيفاً: “مستمرون بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات”.

أما الناجين من المصابين بعد الزلزال، قال أردوغان: “أكثر من 81 ألف مصاب نجوا منه، وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات”.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، وصل إلى أكثر من 8 آلاف شخص.

ويصنَّف الزلزال حاليًا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزاً زلزال وتسونامي اليابان عام 2011، ومقترباً من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003، وأودى بحياة 31 ألف شخص.