الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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تركيا تكشف عن موعد مغادرة أول سفينة محمّلة بالحبوب الأوكرانيّة

منذ 24 ثانية
مرفأ في أوكرانيا

مرفأ في أوكرانيا

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شغلت أزمة الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ بسبب الحصار الروسي اهتمام العالم في الأشهر الأخيرة، اذ أدّت هذه الأزمة الى انخفاض إمدادات الحبوب والمواد الغذائية الى الأسواق العالمية ما أدى الى ارتفاع الأسعار، ووضع ملايين الناس على شفا الجوع لا سيما في البلدان الأكثر عرضة.

ولعبت تركيا، منذ بداية الأزمة، دورًا أساسيًا في هذا الملف، ودخلت وسيطًا بين أوكرانيا وروسيا في سبيل تحرير الحبوب الأوكرانية.

في السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي “إبراهيم كالين” أنه من المحتمل جدًا أن تغادر السفينة الأولى مع الحبوب أوكرانيا في 1 أغسطس/آب.

ونقلت الصحيفة التركية “ستار” عن كالين قوله “صباح الغد، قد تغادر أول سفينة مع الحبوب أوكرانيا”.

في 22 تموز، وُقّع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

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