تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

تواصل الدول حول العالم إزالة القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، ومنع السفر الى بعض البلدان، وغيرهما.

في هذا الاطار، قرّر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة عدا المستشفيات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير التركي بيانا، أصدره الأحد، قال فيه: “إن ارتداء الكمامات أصبح اختياريًا في وسائل النقل، ولا يزال إجباريا في المستشفيات بعد تراجع الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 إلى ما دون الألف خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت تركيا قد شهدت في الأيام الماضية تراجعًا في إعداد الإصابات اليومية بالجائحة بلغت اليوم 864 حالة، بعد أن سجلت ارتفاعًا قياسيا بالفيروس تجاوزت 111 ألف إصابة باليوم الواحد في فبراير/ شباط الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في تركيا عدم تسجيل أي إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد، وذكرت المديرية العامة للصحة التابعة للوزارة، أنها تتابع التطورات ذات الصلة بالفيروس.

وأوضحت المديرية أنها تتابع التطورات من خلال تبادل المعلومات مع جهات الاتصال الدولية في البلدان الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولفتت إلى أن فيروس جدري القردة ينتمي إلى عائلة”Orthopoxvirus” وأنه يعد مرضًا حيوانيا ينشأ من الحيوانات البرية كالقوارض وينتقل أحيانا إلى البشر.