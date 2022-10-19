تركيا تمنع مهاجرين سوريين من العبور إلى اليونان

قال ممثل عن مجموعة مهاجرين تنظم ما يطلق عليه “قافلة النور” ،الأربعاء، إن قوات الأمن التركية تمنع مجموعة مؤلفة من مئات المهاجرين السوريين من عبور حدود تركيا الشمالية الغربية إلى اليونان.

وقال ممثل المجموعة لرويترز من بلدة إيبسالا التركية طالبا عدم ذكر اسمه “أردنا عبور الحدود لكنهم رفضوا. كان هناك نحو 600 شخص في القافلة. لقد مُنعنا”.

وفي لقطات مصورة التقطها مهاجرون يظهر رجال الأمن الأتراك وهم يجرون المهاجرين الذين تجمعوا ومعهم متاعهم في منطقة ريفية. وقال ممثل المجموعة إن الحادث وقع أمس الثلاثاء.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير المقطع، لكن تم تحديد الموقع على الطريق السريع المؤدي إلى الحدود اليونانية التركية.

ولم يتسن بعد الوصول إلى مكتب حاكم منطقة أدرنة، التي تتبعها بلدة إيبسالا، للتعليق على الحادث.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت الشرطة اليونانية إنها أنقذت 92 مهاجرا غير شرعي اكتُشفوا وهم عراة، وبعضهم مصاب بالقرب من الحدود الشمالية مع تركيا.

وقالوا إن تحقيقا أجرته الشرطة اليونانية ومسؤولون من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عثروا على أدلة على أن المهاجرين عبروا نهرا إلى الأراضي اليونانية في قوارب مطاطية من تركيا.

ونفت أنقرة الاتهامات بأنها أساءت معاملتهم واتهمت اليونان بالتكتم على معاملتها السيئة لهم.

وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة الأوروبية في عامي 2015 و2016، حين وصل زهاء مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان إلى أوروبا عبر اليونان، وذلك عن طريق تركيا بشكل أساسي.

وانخفض عدد الوافدين منذئذ. لكن السلطات اليونانية قالت إنها شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في محاولات الوصول عبر الحدود البرية التركية والجزر اليونانية.