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تركيا تناقش مع "إكسون موبيل" صفقة غاز طبيعي مسال تقدر بمليارات الدولارات

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2024 2:04 مساءً
علم تركيا

علم تركيا

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تبحث تركيا حاليًا مع شركة إكسون موبيل الأمريكية للطاقة صفقة تقدر بمليارات الدولارات لشراء الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت صحيفة Financial Times الأحد 28 نيسان/أبريل 2024.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تركيا لتنويع مصادر الطاقة وبناء محفظة إمدادات جديدة.

وأشار وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في مقابلة مع الصحيفة، إلى أن تركيا تسعى للحصول على مصادر طاقة جديدة لتقليل اعتمادها على شركاء معينين. وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الاهتمام بتنويع مصادر الطاقة وتحسين الاستقلال الطاقوي للدول.

يأتي هذا النقاش بين تركيا وإكسون موبيل في ظل الاهتمام المتزايد بالغاز الطبيعي المسال كوسيلة لتوفير الطاقة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الدول في مجال الطاقة. تهدف تركيا من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة المتاحة لها.

    المصدر :
  • رويترز

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