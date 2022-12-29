تركيا تندد بمشاركة سياسيين فرنسيين في احتجاج لحزب العمال الكردستاني

نددت تركيا (الخميس 29-12-2022) بسياسيين فرنسيين بعد حضورهم احتجاجا في باريس على مقتل ثلاثة أكراد، لوح خلاله المتظاهرون بأعلام حزب العمال الكردستاني المحظور.

واندلعت اشتباكات قبل أيام بين الشرطة ومتظاهرين أكراد غاضبين بعد مقتل ثلاثة أكراد على يد مسلح يوم الجمعة.

ولوح بعض المتظاهرين بأعلام حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وملصقات بصور زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أثار الشكوى التركية من التجمع في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

وأضافت الوزارة “شدد الوزير جاويش أوغلو … على أنه من غير المقبول أن يشارك سياسيون فرنسيون في أحداث (احتجاجات) ترفع فيها أعلام منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وملصقات (بصور) زعيمها. وقال إنه يتعين على فرنسا ألا تسمح بمثل هذه الفعاليات”.

وقالت تركيا يوم الاثنين إنها استدعت السفير الفرنسي للتنديد “بمشاركة مسؤولين حكوميين وسياسيين فرنسيين في دعاية معادية لتركيا”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم الجمعة إن الحكومة الفرنسية طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية بعد أعمال القتل. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الأكراد كانوا هدفا لهجوم “شنيع”.