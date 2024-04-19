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تركيا تنظر إلى الصومال لتعزيز مواردها النفطية العام المقبل

منذ 3 ساعات
مراسم توقيع الاتفاقية بين وزير الطاقة التركي ووزير النفط الصومالي – الصورة من منصة إكس

مراسم توقيع الاتفاقية بين وزير الطاقة التركي ووزير النفط الصومالي – الصورة من منصة إكس

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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الجمعة في مقابلة مع قناة إن.تي.في إن تركيا تأمل في إجراء عملية تنقيب عن النفط في أعماق البحار قبالة الساحل الصومالي في عام 2025.

يذكر أن وزارة الطاقة التركية، أعلنت يوم الخميس 8 آذار/مارس الماضي، أن تركيا وقعت اتفاق تعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي مع الصومال، وهو ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اتفاق آخر للتعاون الدفاعي وُقع في شهر شباط/فبراير الماضي.

ووفق تقديرات أولية لاحتياطيات النفط في الصومال، يُمكن أن تكون هناك 30 مليار برميل من النفط الخام في البلاد عبر 15 مربعًا قدّمته الحكومة، حسب بيانات زلزالية ثنائية الأبعاد أعلنت عنها شركة “تي جي إس” عام 2014. غير أن ريتشارد أندرسون، الرئيس التنفيذي لكوستلاين إكسبلوريشن، يقول “هناك إمكانية لوجود عشرات المليارات من البراميل يمكن استخلاصها، أو حتى أكثر من ذلك يمكن أن تظهر بمرور الوقت”.

ويعد الصومال بلدا واعدا من حيث احتياطيات النفط المتوقع اكتشافها سواء في البر أو في البحر، ولم يتم بعد القيام بالدراسات الزلزالية الكافية لتحديد الاحتياطيات النفطية المؤكدة في كامل أرجاء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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