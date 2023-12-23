السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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تركيا تنفذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا

منذ 6 دقائق
علم تركيا

علم تركيا

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قالت وزارة الدفاع التركية السبت إن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا السبت ودمر 29 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور بعد مقتل 12 جنديا تركيا خلال اليومين المنصرمين في شمال العراق.

وذكرت الوزارة أن العمليات نُفذت في شمال العراق وسوريا في العاشرة مساء وجرى خلالها استهداف قواعد وأماكن احتماء ومنشآت نفطية يُعتقد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يستخدمونها.

ولم تفصح الوزارة عن المناطق التي استهدفتها الغارات الجوية في شمال العراق وسوريا.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق السبت أن 12 جنديا تركيا قُتلوا خلال اليومين المنصرمين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس إن الجيش نفذ غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني مما أدى إلى “تحييد” ما لا يقل عن 16 من مقاتليه اليوم السبت في اشتباكات مستمرة.

وتستخدم تركيا عادة مصطلح “تحييد” للإشارة إلى القتل. وأضافت الوزارة أن سبعة مسلحين سقطوا قتلى أمس الجمعة 22\12\2023.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984.

وتنفذ تركيا بانتظام غارات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

    المصدر :
  • رويترز

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