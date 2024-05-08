الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا توقع إتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع إكسون موبيل

منذ 41 دقيقة
A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة التركي أرسلان بيرقدار إن شركة بوتاش المشغلة لشبكة الغاز الحكومية التركية وقعت اتفاقا لتوريد لغاز الطبيعي المسال مع إكسون موبيل اليوم الأربعاء في مسعى لتنويع الموارد.

وأضاف الوزير على منصة التواصل الاجتماعي إكس “الولايات المتحدة هي بالفعل أحد موردينا المهمين للغاز الطبيعي المسال”.

وقال بيرقدار “في ظل هذا الاتفاق، الذي من المقرر أن يكون طويل الأجل، سنخطو خطوة أخرى نحو تنويع مواردنا”، مضيفا أن توقيع الاتفاق كان في واشنطن.

ولم يقدم بيرقدار أي تفاصيل أخرى عن الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إنتل وكوالكوم تقولان إن واشنطن منعت صادراتهما من الرقائق للصين
تونس تمنح تراخيص لشركتين دوليتين لإنشاء محطتي كهرباء تعملان بالألواح الضوئية
غزة تحت النار
الصحة العالمية تحذّر: كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي لـ3 أيام فقط

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم