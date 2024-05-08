تركيا توقع إتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع إكسون موبيل

قال وزير الطاقة التركي أرسلان بيرقدار إن شركة بوتاش المشغلة لشبكة الغاز الحكومية التركية وقعت اتفاقا لتوريد لغاز الطبيعي المسال مع إكسون موبيل اليوم الأربعاء في مسعى لتنويع الموارد.

وأضاف الوزير على منصة التواصل الاجتماعي إكس “الولايات المتحدة هي بالفعل أحد موردينا المهمين للغاز الطبيعي المسال”.

وقال بيرقدار “في ظل هذا الاتفاق، الذي من المقرر أن يكون طويل الأجل، سنخطو خطوة أخرى نحو تنويع مواردنا”، مضيفا أن توقيع الاتفاق كان في واشنطن.

ولم يقدم بيرقدار أي تفاصيل أخرى عن الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الطاقة.