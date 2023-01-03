تركيا توقع اتفاق غاز مع بلغاريا

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، الاثنين إن شركة الغاز الوطنية التركية (بوتاش) ستوقع اتفاقا غدا مع نظيرتها في بلغاريا المجاورة التي تسعى إلى استخدام طويل الأمد لمرافئ الغاز الطبيعي المسال ونقله إلى حدودها بعد وقف روسيا للإمدادات.

وصرح دونماز لمحطة (تي.في.نت) بأن بوتاش ستوقع اتفاقا للغاز الطبيعي المسال مع سلطنة عمان قريبا. ولم يدل بتفاصيل كثيرة عن الترتيبات لكنه قال إنه سيزور بلغاريا الثلاثاء.

وترغب بلغاريا في حجز مكان لها في المرافئ التركية حتى عام 2036 لاستيراد مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وزار وزير الطاقة المؤقت في بلغاريا ومسؤولو شركة الغاز الوطنية بلغارغاز إسطنبول الشهر الماضي لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل مع سعي البلاد لمصادر جديدة.

أوقفت روسيا، التي كانت تلبي أكثر من 95 بالمئة من احتياجات بلغاريا من الغاز، التسليم في أبريل نيسان بعدما رفضت صوفيا الدفع بالروبل الروسي.