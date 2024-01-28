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تركيا تُبدي قلقها إزاء تعليق بعض الدول تمويلها لـ الأونروا

منذ 27 دقيقة
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

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أبدى وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، شعور بلاده بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحثت تلك الدول على إعادة النظر في قرارها.

وأضافت الوزارة في بيان أن تعليق التمويل يضر بالأساس بالمدنيين الفلسطينيين.

وجاء قرار تعليق التمويل بعد مزاعم من إسرائيل تتهم 12 موظفا بالوكالة في قطاع غزة بالضلوع في هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ويقدر العدد الإجمالي لموظفي الوكالة بنحو 13 ألفا.

وقالت الوزارة في البيان “بالعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة، تفي الأونروا باحتياجات ضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. منذ السابع من أكتوبر، قتل أكثر من 150 من موظفي الأونروا على يد إسرائيل في غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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