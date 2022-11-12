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تركيا تُعيّن شاكر تورونلار سفيرا لدى إسرائيل

منذ 15 ثانية
شاكر تورونلار

شاكر تورونلار

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أعلنت وسائل إعلام تركيّة، السبت، تعيين شاكر أوزكان تورونلار، سفيرًا لدى إسرائيل، وذلك بعد 4 سنوات من شغور هذا المنصب.

وعُيّن تورونلار، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014، في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي مساء الجمعة.

وكانت أنقرة قد سحبت سفيرها من إسرائيل في أيار/مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد قتل عشرات الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.

وتوتّرت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الزعيم التركي رجب طيب إردوغان سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.

لكن إردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتانياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.

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