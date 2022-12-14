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تركيا تُندّد بـ "الادّعاءات الأوروبيّة".. وتنتقد "تجاهل" جهودها في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
تركيا والاتحاد الأوروبي

تركيا والاتحاد الأوروبي

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على وقع العلاقات المتأرجحة بين أنقرة والغرب، أبدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، رفضها لتصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول منطقة شرق البحر المتوسط والقضية القبرصية.

إذ نقلت قناة “تي آر تي” عن الخارجية تنديدها بادّعاءات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

من جانب آخر، قالت الخارجية إن الاتحاد الأوروبي “تجاهل” الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعرب، أمس الثلاثاء، في بيان عن قلقه إزاء “التراجع المتزايد في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية” في تركيا، وطالب البيان أنقرة باحترام سيادة ووحدة أراضي جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

كذلك أعرب الاتحاد الأوروبي قبل أيام عن قلقه إزاء حفاظ تركيا على شراكة وثيقة مع روسيا على الرغم من الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية القاسية ضد موسكو.

 

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