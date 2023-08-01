تركيا تُندّد بهجوم القنصليّة السويديّة.. والشرطة تُلقي القبض على مطلق النار

تعرّضت موظفة تركية في القنصلية الفخرية للسويد في مدينة إزمير، غرب تركيا، إلى إطلاق نار، وأصيبت بجروح بالغة أمام مبنى القنصلية، وفق ما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب حاكم إزمير في بيان إنّ الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مواطن تركي مسجّل في إقليم أغري، شرق البلاد. وأضاف المكتب أن الشرطة تحقق في الحادث.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السويدية إنّ القنصل العام السويدي سيتوجه إلى إزمير غدًا الأربعاء، للحصول على مزيد من المعلومات عن الحادث.

وأضافت الوزارة أنها على اتصال وثيق مع القنصلية العامة في إسطنبول وموظفيها في تركيا، مشيرة إلى أنّ القنصلية العامة تتواصل مع القنصلية الفخرية في إزمير والسلطات المحلية.

وأضافت الوزارة أنها لن تذكر مزيدًا من التفاصيل “عن التهديد الذي يتعرض له (العاملون في) السلك الدبلوماسي أو الإجراءات الأمنية المتخذة، لأن ذلك من شأنه أن يبطل الغرض من هذه الإجراءات”.

بالمقابل، ندد وزير العدل التركي يلماز تونج بالهجوم في منشور عبر “تويتر”، وقال إن تحقيقًا جنائيًا فتح في الحادث.