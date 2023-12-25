تركيا تُواصل استهداف المسلحين الأكراد.. وتشنّ حملة اعتقالات بحقّ مسؤولين

أعلنت تركيا اليوم الإثنين أنّ قواتها الجوية “حيّدت” 26 مسلحًا كرديًا في ضربات في سوريا والعراق، ردًا على مقتل جنود مطلع الأسبوع، مشيرة إلى اعتقال عشرات من مسؤولي المعارضة المؤيدين للأكراد.

وقالت وزارة الدفاع يوم السبت إن 12 جنديًا تركيًا قتلوا في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، مما دفع أنقرة إلى تنفيذ وابل من الضربات الجوية والعمليات في المنطقة.

وأضافت اليوم الإثنين أن النتائج الأولية أظهرت أن الضربات أدت إلى مقتل 26 مسلحًا على الأقل.

فيما قال وزير الدفاع التركي يشار غولر أمس الأحد، إن عمليات تنفذها تركيا في منطقة في شمال العراق حيّدت 30 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما يرفع إجمالي عدد المسلحين الذين قتلوا منذ مطلع الأسبوع إلى 56.

بدورها، أعلنت مصادر أمنية اليوم الإثنين إن الشرطة اعتقلت أيضًا 52 شخصًا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد خلال اجتماع لجناح الشباب في إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد.

وقال وزير العدل يلماز تونج على منصة إكس إن المشتبه بهم موجه إليهم اتهام “امتداح الجريمة والمجرم.. ونشر دعاية منظمة إرهابية”. وأضاف أن أوامر اعتقال صدرت بحق آخرين.

وردًا على ذلك، وصف حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثالث أكبر حزب في البرلمان، الاعتقالات بأنها سياسية الدوافع، ودعا إلى إطلاق سراح أعضائه على الفور.

وقال وزير الداخلية عيلي يرلي كايا في وقت لاحق، إن السلطات بدأت تحقيقات في 57 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي متهمة بنشر محتوى ضد القوات المسلحة التركية، وأضاف أن أربعة أشخاص اعتلقوا كجزء من العملية.

وأشار يرلي كايا على منصة إكس إلى أنّ “الذين يحاولون نشر بذور الفتنة بين أبناء شعبنا، ويشيدون بالإرهاب، ويهينون قيمنا الوطنية والأخلاقية، سيظلون عرضة للمساءلة أمام القانون”.