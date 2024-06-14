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تركيا: حضور كييف وموسكو في قمة السلام بسويسرا "سيكون أفضل"

منذ 29 ثانية
علم تركيا

علم تركيا

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قال مصدر دبلوماسي تركي (الجمعة 14-6-2024) إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيبلغ قمة تعقد على مدى اليومين المقبلين لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا بأن حضور كل من كييف وموسكو سيحقق نتائج أفضل.

وسينضم فيدان إلى زعماء من العالم في القمة التي ستعقد في سويسرا والتي لم تتم دعوة روسيا لحضورها. وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمطلة على البحر الأسود، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو خلال الحرب وعرضت الوساطة أو استضافة محادثات سلام.

وقال المصدر إن فيدان “سيشير إلى أن القمة التي تحضرها جميع الأطراف المعنية تكون لديها احتمالات أكبر بأن تسفر عن نتائج” مضيفا أنه سيحذر أيضا من تزايد خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وذكر المصدر أن فيدان سيكرر أيضا دعوة تركيا لإجراء محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى نهاية للحرب عن طريق التفاوض.

وتدعم تركيا وحدة أراضي أوكرانيا وتقدم لها دعما عسكريا لكنها تعارض أيضا العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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