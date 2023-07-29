السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. خفر السواحل يُعلن إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر

منذ 15 دقيقة
خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في البحر

خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في البحر

A A A
طباعة المقال

رصدت قوات خفر السواحل التركيّة مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم في ولاية موغلا، غربي البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة، اليوم السبت.

وأشارت وكالة “الأناضول” التركية، نقلًا عن مصادر أمنية، أنه تم رصد مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم، وضبطت على متنه 34 مهاجرًا ونقلتهم إلى البر.

وأضافت الوكالة أنه في حادثين آخرين، ضبطت فرق خفر السّواحل 20 مهاجرًا قبالة سواحل قضاء فتحية، و18 مهاجرًا قبالة سواحل سيديكمار على متن قاربَين مطّاطيّين في ولاية موغلا.

من جهتها، أعلنت قيادة خفر السّواحل في بيان لها، أنّ “فرقها أنقذت 30 مهاجرًا قبالة سواحل بودروم، و3 آخرين قبالة سواحل داتشا، كان قد أجبرهم خفر السّواحل اليوناني على العودة إلى المياه التركية”.

    المزيد من أخبار العالم

    تدريبات مشتركة بين الجيش المصري والجيش الأميركي (أرشيفية)
    بمشاركة 7 آلاف عسكريّ.. أميركا ومصر تستعدّان للمناورات الأكبر منذ سنوات
    الأرز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حفاظًا على الاستقرار المحليّ.. روسيا تفرض حظرًا على تصدير الأرز
    وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ
    أستراليا: حان الوقت لإسدال الستار على قضية مؤسس "ويكيليكس"

    الأكثر قراءة

    الطفلة الضحية "لين طالب"
    تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    حادث أدى إلى إصابات وحالات إغماء على متن طائرة
    بالصوَر: إصابات وحالات إغماء على متن طائرة.. ماذا حصل؟