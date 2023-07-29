تركيا.. خفر السواحل يُعلن إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر

رصدت قوات خفر السواحل التركيّة مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم في ولاية موغلا، غربي البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة، اليوم السبت.

وأشارت وكالة “الأناضول” التركية، نقلًا عن مصادر أمنية، أنه تم رصد مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم، وضبطت على متنه 34 مهاجرًا ونقلتهم إلى البر.

وأضافت الوكالة أنه في حادثين آخرين، ضبطت فرق خفر السّواحل 20 مهاجرًا قبالة سواحل قضاء فتحية، و18 مهاجرًا قبالة سواحل سيديكمار على متن قاربَين مطّاطيّين في ولاية موغلا.

من جهتها، أعلنت قيادة خفر السّواحل في بيان لها، أنّ “فرقها أنقذت 30 مهاجرًا قبالة سواحل بودروم، و3 آخرين قبالة سواحل داتشا، كان قد أجبرهم خفر السّواحل اليوناني على العودة إلى المياه التركية”.