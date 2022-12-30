تركيا.. خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي بنحو 16%

قال مصطفى يلمظ رئيس هيئة تنظيم الطاقة التركية الجمعة، إن السلطات قررت خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي بما يصل إلى 16 بالمئة.

وأضاف أنه من المتوقع خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي بين 10 و15 بالمئة في إجراء آخر سيخفض الحد الأقصى للسعر في السوق الحرة.

هذا وقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من يوم الجمعة 30\12\2022، أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 60.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر\تشرين الثاني فيما زادت الواردات 14 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 2.1 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار.

وبحسب البيانات زاد العجز في الفترة من يناير\كانون الثاني إلى نوفمبر\تشرين الثاني 153.4 بالمئة إلى 99.8 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وأسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة في السنوات الماضية.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالميا إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.