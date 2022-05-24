تركيا: دعمنا للقضية الفلسطينية مستقل عن مسار علاقاتنا مع إسرائيل

بدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زيارة تستمر يومين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل اليوم الثلاثاء هي الأولى لمسؤول تركي كبير منذ أكثر من عشرة أعوام.

وعقب اجتماعه مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مدينة رام الله بالضفة الغربية قال جاويش أوغلو إن الدعم التركي لفلسطين لن يتضاءل حتى بعد ذوبان الجليد في العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف للصحفيين “دعمنا للقضية الفلسطينية مستقل تماما عن مسار علاقاتنا مع إسرائيل”.

ومن المقرر أن يجتمع جاويش أوغلو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسيجري محادثات غدا الأربعاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير السياحة يوئيل رازفوزوف.

ومن المتوقع أن يزور جاويش أوغلو المسجد الأقصى.

وأثارت المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي التوتر في المنطقة.

وقال جاويش أوغلو إن التقارير عن الاشتباكات أزعجت تركيا. وأضاف “من المهم بالنسبة لجميع المسلمين حماية حرمة ومكانة الأقصى”.

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بزيارة جاويش أوغلو ووصفها بأنها “تاريخية” حيث وقعت تركيا والفلسطينيون تسع اتفاقيات تعاون اليوم الثلاثاء.

وقال المالكي بعد الاجتماع إن ما سمعه عزز الموقف الفلسطيني وما يفعله الفلسطينيون لتحقيق الحرية والاستقلال.

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي كانت تجرى بوساطة أمريكية في 2014، وكانت تهدف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم يعقد الجانبان أي محادثات جادة منذ ذلك الحين.

وتسعى إسرائيل وتركيا إلى إصلاح علاقاتهما المتوترة منذ وقت طويل، وبرزت الطاقة كمجال مهم للتعاون المحتمل. وتبادل البلدان طرد السفراء عام 2018، وكثيرا ما تبادلا الانتقادات اللاذعة بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.