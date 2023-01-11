تركيا.. رئيس بلدية إسطنبول يواجه قضية تزوير

رفعت السلطات التركية دعوى قضائية على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، تتهمه بتزوير مناقصة عامة عندما كان رئيسا لبلدية بيليك دوزو في إسطنبول، وفق ما قالت محطة خبر ترك التلفزيونية، الأربعاء.

وأضافت المحطة التلفزيونية أن التهمة تنطوي على عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات ومن المقرر عقد جلسة استماع يوم 15 يونيو حزيران.

وقالت إن القضية فُتحت بعد تحقيق أجرته وزارة الداخلية في مناقصة لخدمات التعيين جرت في 2015.

ووصف إمام أوغلو الدعوى بأنها “محاولة لتلفيق جريمة جنائية مزيفة”، قائلا إن إجراءات المناقصة تم التحقيق فيها آنذاك دون اكتشاف أي مخالفات.

وكتب إمام أوغلو على تويتر “حتى توقيعي ليس موجودا على وثائق المناقصة. إلى جانب ذلك، لم تكتشف وزارة الداخلية أو مجلس الدولة أي مشكلة في تحقيقاتهما حينها”.

وكانت محكمة قد حكمت على إمام أوغلو في ديسمبر كانون الأول الماضي بالسجن عامين وسبعة أشهر ومنعه من مزاولة الأنشطة السياسية لإهانته مسؤولين عموم في 2019 عندما انتقد قرارا بإلغاء أول جولة من الانتخابات البلدية التي فاز فيها على حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان والذي هيمن على السلطة لمدة 25 عاما.

واستأنف إمام أوغلو الحكم لكن إدانته حشدت الكتلة المعارضة حول ما رأت أنه نضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة.

ويقول منتقدون إنه جرى تطويع القضاء التركي لتحقق رغبة أردوغان في معاقبة منتقديه. وتقول الحكومة إن القضاة مستقلون.