تركيا.. رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات في جنوب غرب البلاد

أعلن مسؤولون أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق هائل في إحدى غابات جنوب غرب تركيا، في مشاهد تعيد إلى الأذهان الحرائق التي أتت على عشرات الآلاف من الهكتارات في نفس المنطقة العام الماضي.

وقال وزير الغابات “وحيد كيريتشي” الذي زار المنطقة المعروفة باسم بوردوبيت بالقرب من منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه، إن 20 طائرة هليكوبتر و14 طائرة متخصصة أخرى تشارك في جهود إخماد الحريق.

وأضاف كيريتشي على تويتر: “الجهود المكثفة التي تبذلها فرقنا للسيطرة على النيران مستمرة” مشيرًا إلى أن المناطق السكنية بعيدة عن الخطر.

وأظهرت لقطات من الجو أصدرتها سلطات الغابات المحلية تصاعد أعمدة من الدخان من المنطقة مع انتشار حرائق تؤججها رياح قوية عبر الغابات في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

الى ذلك، أفادت إدارة الاتصالات التركية يأن قرابة 1500 فرد وأكثر من 360 مركبة تشارك في جهود مكافحة الحريق.

وقالت هيئة معنية بمراقبة الطقس تابعة للاتحاد الأوروبي إن حرائق الصيف الماضي كانت الأشد على الإطلاق في تركيا، مشيرةً إلى أن حوض البحر المتوسط ​​أصبح بؤرة لحرائق الغابات.

وتعرضت حكومة الرئيس “رجب طيب أردوغان” لانتقادات لعدم استعدادها الكافي لمواجهة حرائق العام الماضي. ودافعت عن نفسها بالقول إن الحرائق كانت الأسوأ في تاريخ تركيا.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناتج عن أنشطة البشر يجعل موجات الحر أكثر تكرارا وأشد حدة.