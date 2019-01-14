تركيا رداً على ترمب: نتوقع منكم احترام شراكتنا

في رد على تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تركيا من كارثة اقتصادية في حال شنت هجوماً ضد الأكراد بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الاثنين، أن تركيا تتوقع احترام الولايات المتحدة شراكتهما الاستراتيجية.

وقال كالين على تويتر: “السيد دونالد ترمب إنه خطأ فادح مساواة الأكراد السوريين بحزب العمال الكردستاني، المدرج على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وفرعه بسوريا حزب الاتحاد الديمقراطي /وحدات حماية الشعب. الإرهابيون لا يمكن أن يكونوا شركاءك وحلفاءك. تركيا تتوقع أن تحترم الولايات المتحدة شراكتنا الاستراتيجية ولا تريد أن تؤثر عليها دعاية إرهابية”.

وكتب ترمب على تويتر الاثنين: “سندمر تركيا اقتصادياً إذا هاجمت الأكراد. سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلاً”، موضحاً: “وبالمثل، لا نريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا”.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن حملة مسلحة منذ عشرات السنين في الأراضي التركية.