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تركيا: روسيا لديها مخاوف بشأن الأمن وصادراتها في إطار اتفاق الحبوب

منذ 46 دقيقة
الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا

الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الأربعاء 2-11-2022) إن روسيا لديها مخاوف بشأن أمنها والعقبات التي تواجه صادراتها من الأسمدة والحبوب، في تصريحات بعد أيام من تعليق موسكو لمشاركتها في اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأبدت أنقرة، التي تجري محادثات مع كييف وموسكو من أجل استئناف التنفيذ الكامل للاتفاق الذي ساعدت في التوسط فيه خلال الصيف، تفاؤلا إزاء إمكانية التوصل إلى حل بعد أن أعلنت روسيا تعليق مشاركتها يوم السبت.

وفي تعليقات في أنقرة، أشار جاويش أوغلو إلى سببين وراء تصرف روسيا.

وقال “روسيا لديها بعض المطالب الأمنية بعد الهجوم الذي وقع مؤخرا على سفنها” في إشارة للهجوم الذي تعرض له الاسطول الروسي في البحر الاسود مطلع الأسبوع.

وأضاف أن موسكو قلقة أيضا بشأن صادراتها من الأسمدة والحبوب، “وهي غير مدرجة في قائمة العقوبات، لكن السفن التي تحملها لا تزال غير قادرة على الرسو”، مرددا تعليقات لمسؤولين روس.

وقال “ما زالوا غير قادرين على الحصول على تأمين، وأيضا لم يتم سداد المدفوعات … لذلك، فإن الكثير من سفن الدول تتجنب حمل هذه الشحنات”.

    المصدر :
  • رويترز

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