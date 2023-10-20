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تركيا: زيارة بايدن لإسرائيل ترقى لمستوى الموافقة على الدمار في غزة

منذ ساعة واحدة
تركيا

تركيا

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أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل هذا الأسبوع ترقى لأن تكون موافقة من الولايات المتحدة على الدمار في غزة، مضيفا أن التاريخ “سجل ذلك”.

وقال فيدان لمحطة تي.آر.تي خبر الرسمية إن إسرائيل “غيرت الرواية” بشأن تورطها في الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة يوم الثلاثاء. وأضاف أنه يأمل أن تسفر قمة في القاهرة يوم السبت عن اتفاق لوقف الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف فيدان “ذهاب بايدن بالقطع إلى هناك في ظل هذه الظروف، ووجوده في وضع (يعني)، بطريقة ما، الموافقة على الدمار في غزة لهو شيء يسجله التاريخ.. هذه ليست مفاجأة بالنسبة للكثيرين، لكنها تخلق تصورا قد يسفر عن نتائج مختلفة كثيرة بالنسبة لأمريكا”.

ومضى قائلا إن تركيا تقترح على نظرائها نظام ضمانات لإيجاد حل دائم للصراع، مضيفا أن تركيا مستعدة لتكون ضامنا للجانب الفلسطيني. كما دعا دول المنطقة الأخرى إلى المشاركة في هذا الأمر.

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