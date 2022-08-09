تركيا: سفينتا حبوب أخريان أبحرتا من أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن سفينتين أخريين تحملان الحبوب أبحرتا من ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الثلاثاء، في إطار اتفاق للسماح بتدفق الصادرات البحرية الأوكرانية.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا الشهر الماضي للتوصل إلى الاتفاق بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب نتيجة الصراع ربما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وبل تفشي المجاعة في مناطق من العالم.

وأضافت أن السفينة (أوشن لايون) غادرت إلى كوريا الجنوبية حاملة 64720 طنا من الذرة، بينما تحمل السفينة الثانية (رحمي ياجتشي) 5300 طن من مسحوق دوار الشمس إلى إسطنبول في تركيا.

وجاء في البيان أن السفن الأربع التي غادرت أوكرانيا في وقت سابق ترسو بالقرب من إسطنبول وستخضع للتفتيش اليوم الثلاثاء.

أصدرت الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا أمس الإثنين إجراءات إرشادية طال انتظارها للسفن التجارية التي تنقل الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وجاء في الوثيقة أن “الطرفين يلتزمان بعدم شن أي هجمات على السفن التجارية أو السفن المدنية الأخرى ومنشآت الموانئ المشاركة في هذه المبادرة”.

وقالت الوثيقة “لن تقترب أي سفينة عسكرية أو طائرات أو طائرات مسيرة من مسافة عشرة أميال بحرية من سفينة تجارية تعبر الممر الإنساني البحري”.

وقبل أن تغزو روسيا أوكرانيا فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة”، شكل البلدان معا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.

ويشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، على عملية استئناف تصدير الحبوب.