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تركيا: طائرة الرئيس الإيراني لم تبعث أي إشارة

منذ 6 دقائق
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي (رويترز)

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ذكر وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو الاثنين أن نظام الإشارة للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أمس الأحد لم يكن مفعلا أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا النظام.

هذا وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

وأكد الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفاة الرئيس الإيراني.

بدوره؛ التلفزيون الرسمي الإيراني أكد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في تحطم هليكوبتر

سبق ذلك إعلان المؤسسات الإعلامية عن مقتل رئيسي بدقائق.

    المصدر :
  • رويترز

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