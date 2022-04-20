الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. عبوة ناسفة تستهدف حافلة لحراس السجون شمالا

20 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 11:06 صباحًا
A A A
طباعة المقال

لقي حارس بأحد السجون التركية حتفه في انفجار استهدف حافلة اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد يعقوب جانبولاط، حاكم إقليم بورصة في شمال غرب تركيا. وأشار الى أنه يعتقد أن الإنفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأوضح جانبولاط أن منفذ التفجير لم يعرف بعد، مضيفا أن القنبلة وضعت بجوار عمود كهرباء وفُجرت عن بعد لدى مرور الحافلة التي تقل حراس سجون.

وأفاد الحاكم بأن شخصا أصيب بجروح خطيرة، جراء الإنفجار بينما أصيب اثنان أو ثلاثة آخرون لكنهم خرجوا بالفعل من المستشفى.

وقال جانبولاط “جميع وحداتنا الأمنية تعمل على هذه القضية من كل الجهات. ونأمل أن نحل المشكلة ونقبض على الجناة في أسرع وقت ممكن”.

يذكر أن أكراد ويساريين وإسلاميين متشددين، شنوا هجمات مماثلة في السابق، غير أن وتيرة تلك الهجمات تراجعت كثيرا في السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد
الهيئة العليا للانتخابات: الناخبون أيدوا دستوراً يمنح الرئيس التونسي صلاحيات كبيرة
الجنيه المصري
صندوق النقد يطالب مصر بتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليص دور الدولة
جو بايدن
مستشار اقتصادي: بايدن لا يخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
هيكتور حجار
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟