تركيا: علاقاتنا مع مصر في تطور ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن العلاقات بين بلاده ومصر في تطور وستصل إلى مستويات رفيعة قريبا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف: أكار: “نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم”، موضحا أنه “تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض”.

الوزير التركي أشار إلى أنه واثق من التوقف الذي شهدته العلاقات التركية المصرية سيتم تجاوزه في وقت قصير قائلا: “أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة، تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيدا وضروريا للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر”.

تصريحات أكار جاءت بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مرحلة جديدة من العلاقات مع مصر قد بدأت، مشيرا إلى أن اللقاءات في السابق كانت تتمّ على مستوى استخباراتي، إلا أنها انتقلت الآن للمستوى السياسي.