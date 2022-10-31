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تركيا: على روسيا إعادة تقييم قرار تعليق اتفاق الحبوب

منذ ساعتين
اتفاق الحبوب برعياة تركية وأممية

اتفاق الحبوب برعياة تركية وأممية

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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لنظيره الروسي سيرجي شويجو ، الاثنين، إن على موسكو إعادة تقييم تعليق مشاركتها في اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وجاء في بيان من وزارة الدفاع التركية حول فحوى مكالمة هاتفية بين الوزيرين أن أكار أخبر شويجو بأن من المهم للغاية أن يستمر اتفاق الحبوب وأن يستمر تطبيقه بشكل منفصل عن الصراع في أوكرانيا

وظلت تركيا ملتزمة بدورها في الاتفاق الذي شاركت في التوسط لإبرامه، إذ يتم فحص الشحنات في مركز تنسيق مشترك في إسطنبول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة “حتى لو تصرفت روسيا بسلوك يتسم بالتردد لأنها لم تحصل على نفس الفوائد، فسوف نواصل جهودنا بحسم لخدمة الإنسانية”.

وارتفعت أسعار القمح اليوم الاثنين، حيث قفزت نحو 6 بالمئة إلى 8.79 دولار للبوشل في شيكاجو، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى سعر له، وهو 13.63 ونصف دولار، الذي سجله في أوائل مارس آذار بعد وقت قصير من بدء الصراع.

وساعدت الوتيرة القوية لصادرات القمح من روسيا، التي حصدت محصولا قياسيا هذا الصيف، في تعزيز الإمدادات في السوق العالمية.

وقالت شركة سوفكون للاستشارات الزراعية اليوم الاثنين في تقديرات إن روسيا ستُصّدر 4.5 مليون طن من القمح في أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 2.8 مليون في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الذرة بأكثر من اثنين بالمئة إلى 6.95 دولار للبوشل في شيكاجو اليوم، بينما ارتفعت أسعار زيت الصويا ثلاثة بالمئة إلى 74.1 سنتا لكل رطل.

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