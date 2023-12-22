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تركيا.. عمليات أمنيّة متزامنة توقع بـ304 مشتبهًا به لصلتهم بـ"داعش"

منذ 15 ثانية
الشرطة التركية

الشرطة التركية

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم الجمعة، أنّ السلطات التركية اعتقلت 304 أشخاص، للاشتباه في صلاتهم بتنظيم “داعش”، وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها في 32 إقليمًا.

وأضاف يرلي كايا على منصة “إكس”، أن أغلبية الاعتقالات جرت في أكبر ثلاث مدن في البلاد وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية نفذت في وقت متزامن في كل أنحاء البلاد.

وقال: “لن نسمح حتى للإرهابيين بأن يلتقطوا أنفاسهم من أجل الحفاظ على السلام والوحدة لشعبنا. سنواصل معركتنا بجهود مكثفة من قواتنا الأمنية” وعرض لقطات للعمليات الأمنية أظهرت الشرطة تقتحم شققًا وبنايات وتدفع مشتبهًا بهم داخل مركبات.

يشار إلى أنّ تنظيم “داعش” تمكن من السيطرة على ما يصل إلى ثلث مساحة العراق وسوريا في أوج قوته في 2014. وعلى الرغم من هزيمته بعد ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات.

إذ نفذ التنظيم العديد من الهجمات في أنحاء تركيا، أحدها على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017 قتل فيه 39.

وكثفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة تنظيم “داعش” والمسلحين الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن فجر مسلحون أكراد عبوة ناسفة قرب بناية حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما تنفذ تركيا بشكل متكرر عمليات في الداخل وفي شمال العراق أيضًا ضد حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه منظمة إرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

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