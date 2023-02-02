تركيا غاضبة.. استدعاء سفراء 9 دول بسبب إغلاق قنصليات

قال مصدر من وزارة الخارجية التركية (الخميس 2-2-2023) إن تركيا استدعت سفراء تسع دول منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب الإغلاق المؤقت لقنصليات بلادهم لأسباب أمنية.

واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، الخميس، بشن “حرب نفسية” على تركيا من خلال إغلاق بعثاتها الدبلوماسية لدى البلاد بسبب مخاوف من تهديد إرهابي.

وقال صويلو إن تلك الدول اختارت عن قصد يوم الجمعة، وهو بالضبط اليوم الذي حددت فيه تركيا هدفا لجذب 60 مليون سائح سنويا.

وجاءت التحذيرات من الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وبريطانيا وسويسرا من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا بعد اندلاع التوترات بينها وبين بعض الدول الأوروبية على خلفية احتجاجات اعتبرتها أنقرة معادية للإسلام أو معادية للأتراك.

وقام مؤخرا السياسي الدنماركي السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في ستوكهولم، وهدد بفعل ذلك كل أسبوع حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحذرت برلين الجمهور أيضا من حدوث خطر، وقالت إن قنصليتها العامة في اسطنبول ستظل مغلقة يوم الجمعة.

وقالت برلين إن هناك معلومات “دقيقة وملموسة” عن وجود تهديد، وأشارت بشكل خاص إلى منطقة بيوجلو في اسطنبول وشارع الاستقلال وميدان تقسيم، بالإضافة إلى حي ليفنت الذي يضم العديد من القنصليات.

ولم تذكر برلين أسماء أي جماعات تقف وراء التهديد.

وتريد السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتعين موافقة جميع أعضاء الحلف العسكري الغربي على طلبي الانضمام، لكن تركيا والمجر لم يعلنا موافقتهما بعد.