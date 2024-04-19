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تركيا في حالة تأهب بعد سلسلة من الهزات الأرضية

منذ 5 دقائق
زلزال تركيا

زلزال تركيا

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أعلنت السلطات التركية أن سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة، بلغت شدة الأقوى بينها 5.6 درجات، ضربت وسط تركيا، أمس الخميس، دون أن تسفر عن ضحايا، لكنها وضعت المنطقة في حال تأهب.

وشعر السكان بثلاث هزات على الأقل في وقت متأخر من النهار وفي وقت باكر من المساء في منطقة توكات بين شواطئ البحر الأسود وشمال الأناضول، بلغت قوة إحداها 5.6 درجات وأدت إلى إصابة شخص وتسببت في أضرار مادية، وفق ما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه.

وقال الوزير عبر منصة إكس إن “سيارات تدخل وإسعاف أرسِلت إلى الموقع”.

وتحدثت وكالة الأنباء المحلية “إيه إتش آي” عن وجود 5 مصابين بين السكان الذين أصيبوا بالذعر أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إنه “يُتابع الوضع”، بينما توجّه إلى المكان حاكم توكات، حيث يقع مركز الزلزال، ووفد من وكالة الإغاثة الحكومية التركية “آفاد”.

ووفقا لآفاد، يقع مركز الزلزال على عمق 5,25 كلم تحت الأرض.

كانت مناطق واسعة في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا المجاورة قد استفاقت فجر السادس من فبراير 2023 على وقع زلزال مدمّر أودى بحياة نحو 60 ألف شخص في البلدين.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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