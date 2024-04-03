تركيا.. قتيل وجرحى في أعمال عنف أعقبت الانتخابات جنوب شرق البلاد

قُتل شقيق أحد مرشحي المعارضة وأصيب أربعة أشخاص في اشتباكات بين معارضي وأنصار رئيس بلدية منتخب حديثا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في منطقة ذات أغلبية كردية بجنوب شرق تركيا.

واشتبك أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان مع أنصار حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في منطقة بيرفاري بمدينة سيرت مساء أمس الثلاثاء 2\4\2024 في أعقاب انتخابات محلية أجريت يوم الأحد وأبلت المعارضة فيها بلاء حسنا بالأساس في شتى أنحاء تركيا.

وفاز مرشح حزب العدالة والتنمية برئاسة بلدية بيرفاري بعد أن حصد 52 بالمئة من الأصوات، بينما جاء مرشح حزب الديمقراطية والتقدم في المركز الثاني بنحو 40 بالمئة.

وذكر مكتب الحاكم أن خمسة أصيبوا في الاشتباكات وتوفي أحدهم متأثرا بجراحه. وقال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم محمد أمين إيكمان إن القتيل هو شقيق مرشح الحزب.

وكان حزب الديمقراطية والتقدم من بين ستة أحزاب شكلت تحالفا معارضا قبل الانتخابات العامة في مايو\أيار الماضي التي انتهت بفوز أردوغان بولاية جديدة مدتها خمس سنوات وبحصول التحالف الحاكم على أغلبية برلمانية.

وأشار مكتب حاكم سيرت إلى أن الشرطة تحقق في الواقعة وقبضت على ستة أشخاص، مضيفا أنه تم فرض حظر تجول في منطقة بيرفاري حتى صباح غد الخميس 4\4\2024 لأسباب أمنية.

وانتشرت الاحتجاجات أيضا في أماكن أخرى في محافظات جنوب شرق تركيا مساء أمس الثلاثاء 2\3\2024 بعد أن منعت السلطات التركية رئيس البلدية المنتخب حديثا الذي ينتمي إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد من تولي منصبه في مدينة فان، وأعلنت عن إعادة التصويت في منطقة هيلفان في شانلي أورفا حيث خسر حزب العدالة والتنمية.

وأظهرت مقاطع مصورة متظاهرين في مقاطعة باتمان يطلقون ألعابا نارية على الشرطة التي واجهتهم بمدافع المياه، بينما تمركز العشرات من أفراد الأمن في أنحاء مدينة هكاري، حيث اندلعت احتجاجات أيضا.